13 Şubat 2026 Cuma
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (13 Şubat 2026)

Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (13 Şubat 2026)

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası, su kaynaklarının durumunu yeniden gündeme taşıdı. Şubat ayının ortasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde barajlardaki doluluk oranları yakından izleniyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 13 Şubat 2026 tarihli açıklamasına göre Ankara genelinde baraj doluluk oranı yüzde 19,34 olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 9,95 seviyesinde belirlendi.

Barajların güncel doluluk oranları:

Akyar: %25,78

Çamlıdere: %18,30

Çubuk 2: %19,09

Eğrekkaya: %31,74

Kargalı: %16,61

Kavşakkaya: %16,13

Kesikköprü: %100

Kurtboğazı: %18,61

Peçenek: %20,00

Türkşerefli: %5,92

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İZSU tarafından paylaşılan 13 Şubat 2026 tarihli verilere göre İzmir’deki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,19 olarak açıklandı.

Tahtalı Barajı: %24,04
Balçova Barajı: %58,88
Ürkmez Barajı: %61,76
Güzelhisar Barajı: %74,13
Gördes Barajı: %12,04
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %51,94

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi.

İSKİ’nin 13 Şubat 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,08 olarak ölçüldü.

Baraj bazında doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %52,9

Darlık: %56,52

Alibey: %32,49

Terkos: %23,63

Büyükçekmece: %26,87

Elmalı: %93,46

Istrancalar: %74,1

Kazandere: %11,88

Pabuçdere: %12,84

Sazlıdere: %23,62

