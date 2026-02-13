Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (13 Şubat 2026)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 13 Şubat 2026 tarihli açıklamasına göre Ankara genelinde baraj doluluk oranı yüzde 19,34 olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 9,95 seviyesinde belirlendi.