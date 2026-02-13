Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (13 Şubat 2026)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 13 Şubat 2026 tarihli açıklamasına göre Ankara genelinde baraj doluluk oranı yüzde 19,34 olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 9,95 seviyesinde belirlendi.
ASKİ’nin 13 Şubat 2026 tarihli açıklamasına göre Ankara genelinde baraj doluluk oranı yüzde 19,34 olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 9,95 seviyesinde belirlendi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %25,78
Çamlıdere: %18,30
Çubuk 2: %19,09
Eğrekkaya: %31,74
Kargalı: %16,61
Kavşakkaya: %16,13
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %18,61
Peçenek: %20,00
Türkşerefli: %5,92
İZSU tarafından paylaşılan 13 Şubat 2026 tarihli verilere göre İzmir’deki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,19 olarak açıklandı.
Tahtalı Barajı: %24,04
Balçova Barajı: %58,88
Ürkmez Barajı: %61,76
Güzelhisar Barajı: %74,13
Gördes Barajı: %12,04
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %51,94
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi.
İSKİ’nin 13 Şubat 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 37,08 olarak ölçüldü.
Baraj bazında doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %52,9
Darlık: %56,52
Alibey: %32,49
Terkos: %23,63
Büyükçekmece: %26,87
Elmalı: %93,46
Istrancalar: %74,1
Kazandere: %11,88
Pabuçdere: %12,84
Sazlıdere: %23,62