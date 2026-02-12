Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV zamları vatandaşın belini büküyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Brent petrol ve kur artışı pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam geldi. Artışla birlikte büyükşehirlerde benzin fiyatı 57–58 lira bandına çıktı.

Peki, 12 Şubat 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

Zam sonrası litre fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 57,03 TL

Motorin: 57,76 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 56,86 TL

Motorin: 57,58 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 57,96 TL

Motorin: 58,87 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 58,24 TL

Motorin: 59,15 TL

LPG: 30,09 TL