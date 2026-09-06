Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bozüyük’te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Okul Güvenliği Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.
Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.
Toplantıda, eğitim öğretim sürecinin güvenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar değerlendirilirken, okul güvenliği konusunda yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu.