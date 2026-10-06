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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerini KADES, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında öğrencilere KADES ve acil ihbar hattının kullanımı anlatılırken, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Genel güvenlik konularında da bilgilendirmelerde bulunan ekipler, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Çalışmada, güvenliğin yalnızca meydana gelen olaylara müdahale etmekten ibaret olmadığı, suç ve olumsuzluklar yaşanmadan önce alınacak tedbirlerin de önem taşıdığı vurgulandı.