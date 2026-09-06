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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçesinde salça yapıldığı sırada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bozüyük’e bağlı İçköy’de meydana geldi. Bir vatandaşın evinin bahçesinde salça yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.