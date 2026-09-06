Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmada, muhtelif miktarda tütüne sarılı vaziyette esrar ile ayrıca muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi..