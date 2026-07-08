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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığı görevine atanan Dr. Ahmet Naci Helvacı, ilçedeki görevine başladı.

Yeni görevine başlayan Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı'nın, Bozüyük'te kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

İlçe protokolü ve kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Helvacı yeni görevinden dolayı tebrik edilerek, görevinin Bozüyük'e ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.