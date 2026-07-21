Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bilecik’in Bozüyük Belediyesi araç parkı bütçe imkanları doğrultusunda eklenen yeni araçlar ile güçlendirilmeye devam ediyor.

‎

‎Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yaptığı açıklamada ilçenin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte belediye hizmetlerinin kapsamının, çeşitliliğinin ve hizmet alanlarının da her geçen gün genişlediğini ifade etti.

‎

‎Başkan Bakkalcıoğlu, “Bu doğrultuda, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Belediyemiz bütçe imkânları doğrultusunda yaptığımız satın alma ile araç ve makine parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

‎

‎Bakkalcıoğlu belediye bünyesine; personel ve malzeme naklinde kullanılmak üzere 2 adet kasalı kamyonet, saha kontrol ve denetim hizmetlerinde görev yapacak 2 adet camlı panelvan, dar sokaklarda altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet mini ekskavatör ve temizlik ile sulama çalışmalarında kullanılacak 1 adet arazöz kazandırdıklarını söyleyerek, “Güçlenen araç filomuzla hizmetlerimizi daha hızlı, verimli ve etkin bir şekilde sürdürerek hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni araç ve iş makinelerimizin Belediyemize, ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.