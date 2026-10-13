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Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki bir simit fırınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte işletmede oturan kadın, boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştı.

Bu sırada işletmeye gelen eş, yanındaki bıçakla kadını bacak, omuz ve karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli ise olayın ardından yaya olarak kaçtı. Şüpheli, polisin çalışması sonucu İzmit Sabri Yalım Parkı'nda yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.