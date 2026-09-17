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Kaynak: ANKA

Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından CHP Ekonomi Masası acil toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekonomi Masası’nın saat 12.00’de acil olarak toplanacağını duyurdu.

GÜNDEMDE BORSADAKİ FİYAT HAREKETLERİ VARDI

Sönmez, paylaşımında toplantının borsada yaşanan olağanüstü fiyat hareketleri ile hızlı fon büyümelerinin yaratabileceği riskler nedeniyle gerçekleştirileceğini belirtti.

Sönmez’in paylaşımında, söz konusu gelişmelerin yüz binlerce tasarruf sahibini mali açıdan zor durumda bıraktığına ilişkin değerlendirmeye de yer verildi.

TOPLANTIYA KILIÇDAROĞLU BAŞKANLIK ETTİ

CHP Ekonomi Masası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP tarafından yapılan açıklamada da toplantının borsadaki fiyat hareketleri ve fon büyümeleriyle ilgili gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.