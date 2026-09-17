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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katılan CHP Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, Ahilik geleneğinin dürüstlük, dayanışma ve emeğin sembolü olduğunu vurguladı. Esnafın ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Bülbül, “Esnaf güçlü olursa Aksaray güçlü olur” diyerek çözüm odaklı siyaset anlayışını sürdüreceklerini ifade etti.

AHİLİK HAFTASI’NDA ESNAFA DESTEK MESAJI

Aksaray’da Ahilik Haftası kapsamında Valilik, Belediye ve Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Cansu Bülbül, yaptığı açıklamada Ahilik kültürünün sadece geçmişten miras kalan bir gelenek değil, bugün de toplumsal hayatı ayakta tutan temel değerlerden biri olduğunu söyledi.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Bülbül, Ahilik anlayışının dürüstlük, alın teri ve dayanışmayı esas alan köklü bir medeniyet mirası olduğuna dikkat çekerek, bu kültürün günümüzde de yol gösterici olmaya devam ettiğini ifade etti.

“AHİLİK, KADİM BİR MEDENİYET MİRASIDIR”

Konuşmasında Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatlanması olarak görülmemesi gerektiğini belirten Cansu Bülbül, bu anlayışın toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir değer olduğunu söyledi.

Ahiliğin temelinde emeğe saygı, dürüst ticaret ve toplumsal sorumluluk bulunduğunu vurgulayan Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Ahilik; yalnızca bir esnaf teşkilatlanması değil, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve birbirine sahip çıkmanın kadim bir kültürüdür. ‘Eline, beline, diline sahip ol’ anlayışıyla şekillenen bu miras, bugün de toplumsal hayatımız için çok kıymetli mesajlar taşımaktadır.”

“ESNAF AKSARAY’IN EKONOMİK OMURGASIDIR”

CHP İl Başkanı Bülbül, Aksaray’daki esnaf ve sanatkârların kentin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemine de dikkat çekti.

Esnafın yalnızca ticaret yapan bir kesim olmadığını, aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatan ve şehir ekonomisini ayakta tutan önemli bir güç olduğunu belirten Bülbül, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin küçük esnaf üzerindeki etkilerine değindi.

Artan maliyetler, yüksek enflasyon, kira giderleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların esnafı zorladığını ifade eden Bülbül, bu sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Esnafımız, şehrimizin ekonomisinin ve sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biridir. Ancak bugün artan maliyetler, yüksek enflasyon, kira ve finansman yükü gibi sorunların esnafımızı zorladığını da hepimiz görüyoruz.”

“ESNAF GÜÇLÜ OLURSA AKSARAY GÜÇLÜ OLUR”

Açıklamasında ekonomik kalkınmanın yerel esnafın güçlenmesiyle mümkün olacağını vurgulayan CHP İl Başkanı, güçlü bir esnaf yapısının şehrin tamamına olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Bülbül, “Bizim için esnafın güçlü olması, Aksaray ekonomisinin ve Aksaray halkının güçlü olması demektir.” diyerek yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından esnafın desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

“SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Aksaray İl Başkanlığı olarak esnafla doğrudan temas kurmayı sürdüreceklerini belirten Cansu Bülbül, siyasetin yalnızca eleştirmekten ibaret olmadığını, çözüm üretme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Bülbül, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Siyasetin görevi yalnızca sorunları dile getirmek değil; sahada olmak, dinlemek, doğruyu doğru yerde söylemek ve çözüm için katkı sunmaktır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Başkanlığı olarak, esnafımızın yanında olmaya, onların taleplerini doğrudan dinlemeye ve çözüm önerilerini ilgili mercilerle şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz.”

AHİLİK KÜLTÜRÜNE VURGU

Konuşmasının sonunda Ahilik Haftası dolayısıyla tüm esnaf ve sanatkârların haftasını kutlayan CHP İl Başkanı Cansu Bülbül, Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Bülbül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ahilik kültürünü yaşatan tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor; emeğin, dayanışmanın ve bereketin hâkim olduğu bir Aksaray diliyorum.”

AHİLİK HAFTASI’NIN ÖNEMİ

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Aksaray’da da kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri, esnaf ve sanatkârların toplumsal hayattaki yerini hatırlatmayı, Ahilik geleneğinin temsil ettiği dürüst ticaret, yardımlaşma ve meslek ahlakı değerlerini yaşatmayı amaçlıyor. Düzenlenen programlar kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, farklı kurum ve kuruluş temsilcileri de Ahilik kültürünün günümüzdeki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.