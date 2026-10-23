Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Fon soruşturmasından bu yana Borsa İstanbul'daki kayıp yüzde 26 seviyesini aştı. BIST 100 endeksinde sert düşüş devam ediyor.

Saat 16.00 itibarıyla kaybın yüzde 3,85'e ulaştığı BIST 100 endeksi, 10.821,56 seviyesinden işlem gördü.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜZDE 5'İ AŞAN KAYIP

Piyasada en büyük kayıp ise bankacılık endeksinde yaşandı. Saat 15.00'te yüzde 5'i aşan sert bir düşüş kaydeden bankacılık endeksi, ilerleyen saatlerde bir miktar toparlanarak 16.20'de 14.676,72 seviyesine çıktı.

BİST 100 holding endeksi de yüzde 3'ü aşan kayıp yaşadı. 16.26'da 9 bin 89,30 bandında işlem aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI OLDU

Tüm sektörler içerisinde en fazla kaybettiren menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 7'yi aşan kayıpla 3 bin 90,27 oldu.

FON KRİZİ BORSA İSTANBUL'U VURDU: YÜZDE 26,80'LİK KAYIP

9 Eylül'de 14 bin 656 bandında olan Borsa İstanbul, fon kriziyle beraber 43 günde yüzde 26,80'lik bir düşüşle 10 bin 953 seviyelerine kadar geriledi.