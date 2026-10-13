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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın kritik seansında günün ilk yarısını alıcılı ve yükseliş eğilimli bir grafikle geride bıraktı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki gün kapanışına kıyasla 124,95 puan artış kaydeden BIST 100 endeksi, yüzde 1,03 değer kazanarak 12.275,63 puana tırmandı. Piyasada günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde Ayrışma: Bankacılık ve Ticaret Sektörü Öncü Günün ilk yarısında sektör endekslerinde belirgin ayrışmalar gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanarak yükselişte önemli rol oynarken, holding endeksi ise yüzde 0,28 oranında değer kaybetti.

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En çok gerileyen sektör yüzde 4,99 düşüşle Finansal Kiralama ve Faktoring oldu.

Analistler, günün ikinci yarısında küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak olan ADP haftalık özel sektör istihdamı ile ikinci el konut satış verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 12.400 ve 12.500 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, olası geri çekilmelerde ise 12.200 ve 12.100 puan seviyelerinin önemli destek alanları olarak öne çıktığını kaydetti.