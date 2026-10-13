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Kaynak: AA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 12.150,67 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne sınırlı bir tepki alımıyla başladı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 10,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.161,15 puana yükseldi.

Sektör bazlı hareketlerde ise ayrışmalar öne çıktı:

Bankacılık endeksi: Yüzde 0,41 değer kazandı.

Holding endeksi: yüzde 0,31 geriledi.

En çok kazandıran sektör: Spor (yüzde 0,57 artış)

En çok gerileyen sektör: Finansal kiralama faktoring (yüzde 4,73 düşüş)

KÜRESEL RÜZGAR KARIŞIK, GÖZLER CARİ DENGEDE

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve dev teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşler nedeniyle karışık bir seyir hakim. Yurt içinde ise yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ödemeler dengesi istatistiklerine çevrildi. Yurt dışında ise ABD ADP özel sektör istihdamı ile ikinci el konut satış verileri takip edilecek.

BIST 100 PİYASA DÜMÜ KARTI

Açılış seviyesi : 12.161,15 Puan (yüzde 0,09 yükseliş)

Dünkü kapanış : 12.150,67 Puan (yüzde 0,94 düşüş)

Teknik destekler : 12.000 ve 11.900 puan

Teknik dirençler : 12.300 ve 12.400 puan

EKONOMİSTLERİN CARİ AÇIK VE FAZLA BEKLENTİSİ

Günün en önemli veri akışı olan ödemeler dengesine ilişkin AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçları da netleşti:

Ağustos ayı beklentisi: Cari işlemler hesabının 3 milyar 502,9 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

2026 yıl sonu tahmini: Cari işlemler açığının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.