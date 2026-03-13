Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 sularında önceki kapanışa kıyasla 284,52 puan ve yüzde 2,14'lük düşüşle 13.001,60 puana indi.Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,85, holding endeksi ise yüzde 1,87 değer yitirdi.Sektör endeksleri arasında tek kazanan yüzde 0,88 ile inşaat olurken, en sert gerileyen yüzde 8,78 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirgin bir iyileşme sinyali gelmemesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması nedeniyle olumsuz bir görünüm sergiliyor. Borsa İstanbul da küresel havaya paralel olarak günün ilk yarısını satıcılı tamamladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.

Analistler, günün devamında ABD büyüme verisi, Fed'in yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı gibi önemli verilerin takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puan destek, 13.100 ile 13.200 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.