Ekonomi dünyası Orta Doğu’da bir yumuşama beklerken, diplomasi trafiğinden gelen olumsuz sinyaller Borsa İstanbul’un (BIST 100) haftalık açılışına "eksi" olarak yansıdı. Cuma günü 15.062,65 puanla tarihi bir kapanış yapan endeks, yeni güne kar realizasyonu ve jeopolitik endişelerle başladı.

BANKACILIK ENDEKSİNDE KAYIP VAR

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 36,66 puan ve yüzde 0,24 azalışla 15.025,99 puandan merhaba dedi.

Bankacılık endeksi güne yüzde 0,45 değer kaybıyla başlarken, holding endeksi yatay bir seyir izledi.

Sektörel bazda kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 1,30 kazançla ayakta kalmaya çalışırken, en büyük darbeyi yüzde 9,06’lık sert düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü yedi.

TRUMP VE NETANYAHU’DAN "MÜZAKERE" RESTİ!

Küresel piyasalarda "savaş bitiyor mu?" iyimserliği, taraflardan gelen son açıklamalarla yerini temkinli bir bekleyişe bıraktı.

Donald Trump: ABD ve İsrail’in sunduğu barış taslağına İran’ın verdiği yanıtı "kabul edilemez" olarak niteledi.

Binyamin Netanyahu: "İran'ın elinde hala çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum var, işimiz bitmedi" diyerek savaşın devam edeceği sinyalini verdi.

İki buçuk aydır bölgeyi ateşe atan çatışmaların sona ereceğine dair umutlar, bu açıklamalarla birlikte kırılgan bir zemine oturdu.

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK SEVİYELER: 14.900 ALTINA DİKKAT!

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ancak dışarıda ABD 2. el konut satışlarının izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde takip edilmesi gereken seviyeler ise şöyle:

Destek: 14.900 ve 14.800 puan.

Direnç: 15.100 ve 15.200 puan.

Piyasalar, Orta Doğu’daki diplomatik sürecin tıkanıp tıkanmayacağını fiyatlamaya devam edecek. Uzmanlar, yüksek oynaklığa karşı küçük yatırımcının temkinli olması gerektiği konusunda birleşiyor.