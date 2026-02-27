Günün ilk yarısında pozitif seyir izleyen endeks, toplam işlem hacminin 74,6 milyar lira seviyesine ulaştığı ortamda hareket etti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,39 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,34 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren ise holding ve yatırım ortaklıkları oldu.Küresel piyasalarda ABD-İran görüşmelerinden henüz net bir sonuç alınamaması ile yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme kaygılarının fiyatlamalara yansıdığı görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 8,1 seviyesine çıktı. Genç işsizlik oranı ise 0,1 puan yükselişle yüzde 14,3 olarak kaydedildi. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi de ocakta aylık yüzde 7,74, yıllık yüzde 34,07 artış gösterdi.

Analistler, günün kalan kısmında yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya enflasyon verisi ile ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamlarının izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan direnç, 13.800 ile 13.700 puan ise destek konumunda bulunuyor.