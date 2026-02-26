Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 yükselişle 13.878,54 puandan kapattı.Endeks, önceki kapanışa göre 68,65 puan değer kazanırken, güne yüzde 0,22 düşüşle 13.780,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.652,39 puanı, en yüksek 13.906,13 puanı gördü.BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 15.856,91 puandan tamamlandı.Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,98, mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 prim yaptı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı yükselirken, 37'si değer kaybetti, 3'ü ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Sasa Polyester ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 gerileyerek 7 milyon 440 bin lira seviyesine indi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 5 bin 145 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getirisi yüzde 33,45, bileşik getirisi ise yüzde 36,25 olarak gerçekleşti.