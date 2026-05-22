Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 kurultayının iptali talebiyle açılan davada mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesi, piyasalarda belirsizlik dalgası yarattı.

Siyasi kulisleri hareketlendiren bu kararın ardından, özellikle borsa tarafından yüzde 8'lik kayıp deprem etkisi yarattı.

Bu noktada Borsa'da devre kesici uygulanmıştı. Borsa 13 bin 163 puan seviyesinde dün kapanmıştı.

Borsa güne ise hem satış hem alış baskısı ile başladı.

Sabah ilk olarak açılışta yüzde 1,5 düşüş yaşayan Borsa, 12 bin 975 seviyelerine kadar indi.

Düşüşün ardından Borsa, tekrar alım pozisyonuna geçti. 13 bin 216 seviyesinelerine kadar geldi.

Borsa şu anda satışlı ve alışlı bir seyir kaydediyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

