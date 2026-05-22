Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “irtikap” soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre müşteki E.Ö, devam eden inşaatının iskan işlemleri için Albayrak’ın kendisinden 2,5 milyon lira talep ettiğini öne sürdü. Şikayette, paranın çek karşılığında istendiği ve sonrasında inşaat için kısmi iskan verildiği iddia edildi.

BENZER ŞİKAYETLER DE DOSYADA

Dosyada yer alan bir başka iddiada ise H.P. isimli kişinin inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu, çalışanı aracılığıyla kendisinden 1 milyon lira talep edildiği öne sürüldü. Parayı vermediği için faaliyetlere izin verilmediği iddiası da soruşturma dosyasına girdi.

EVİNDE VE BELEDİYE İŞTİRAKİNDE ARAMA

Fikret Albayrak’ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya’ya gittiği belirtilen Albayrak Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.