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Sermaye piyasalarının yakından takip edilen şirketlerinden Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında yatırımcılarını yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza attı. Şirket, çıkarılmış sermayesini ve kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu.

KAYITLI SERMAYE TAVANI AŞILIYOR

Alınan karar doğrultusunda, şirketin mevcut 268.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, %646,26865 oranında artırılarak 2.000.000.000 TL'ye (2 Milyar TL) yükseltilecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili tebliği kapsamında alınan bu kararla, şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmış olacak.

ARTIRIMIN TAMAMI İÇ KAYNAKLARDAN: İŞTE O KALEMLER

KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam 1.732.000.000 TL'lik sermaye artırımının tamamı şirketin iç kaynaklarından finanse edilecek. Artırılan tutarın karşılanacağı kaynak kalemleri ise şu şekilde detaylandırıldı:

Geçmiş Yıl Karları: 872.087.696,22 TL

Emisyon Primi / Paylara İlişkin Primler ve İskontolar: 696.456.456,93 TL

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 163.455.846,85 TL

YATIRIMCILARA YÜZDE 646 ORANINDA BEDELSİZ PAY

Bu dev sermaye artırımı sonucunda mevcut ortaklara, ellerindeki paylar oranında büyük bir avantaj sağlanacak. Açıklamada, şirket ortaklarına sahip oldukları A ve B Grubu nama yazılı paylar oranında, beher pay için tam %646,27 oranında bedelsiz pay verileceği vurgulandı. Söz konusu bedelsiz paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki kaydileştirme esasları çerçevesinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

RESMİ SÜREÇ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yönetim kurulunda oy birliği ile alınan karar sonrası resmi prosedürler için de harekete geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve MKK başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların yapılması, evrakların düzenlenmesi ve yasal sürecin eksiksiz yürütülmesi adına Şirket Genel Müdürü Ersoy Çoban tam yetkilendirildi.