Kaynak: AA

Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki sanayi sitesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma, çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ile kardeşi B.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açıldı.

Silahlı saldırıda M.A. ile çevrede bulunan iş yeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında olduğu 10 kişi yaralanırken, taraflardan B.B. ile E.A. da kavga sırasında darbedildi. Böylece olayda yaralananların sayısı 13'e yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerden S.B.'yi gözaltına alırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.