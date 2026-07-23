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Kaynak: AA

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazanırken toplam işlem hacmi 86,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,09 oranında yükseldi.

Sektör bazlı performanslarda en fazla kazandıran yüzde 5,23 ile madencilik sektörü olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,95 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin risk algısını artırmasına rağmen, yurt içi piyasaların pozitif ayrışması dikkat çekiyor.

Analistler, günün ikinci yarısında yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yer alacağını belirtiyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve tüketici güven endeksi verileri yakından takip edilecek.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 seviyeleri direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.