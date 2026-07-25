Hafta boyunca güvenli liman talebinin öne çıkmasıyla Kapalıçarşı'da hareketli saatler yaşandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,18 artış kay anyarak 6 bin 185 liraya yükseldi ve haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

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Altının diğer türlerinde de belirgin yükselişler kaydedildi:

Çeyrek Altın: Haftalık bazda yüzde 1,77 değer kazanarak 10 bin 170 liradan satıldı.
Cumhuriyet Altını: Yüzde 1,69 artışla 40 bin 492 liraya çıktı.

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BORSA HAFTAYI EKSİYLE KAPATTI

Hisse senetleri piyasasında ise satıcılı bir seyir hakim oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 13.875,58, en yüksek ise 14.228,02 puanı gördü.

Borsa kaybettirdi, altın ve döviz fırladı: İşte haftanın yatırım şampiyonu - Resim : 3

Endeks, önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 0,27 değer kaybederek haftayı 13.943,87 puandan tamamladı.

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DÖVİZ KURLARINDA YEŞİL İBRE: DOLAR VE EURO TIRMANDI

Döviz piyasasında da yön yukarı oldu. ABD doları hafta boyunca yüzde 0,76 değer kazanarak 47,3440 liraya yükseldi. Euro ise haftalık bazda yüzde 0,31 artış göstererek 53,8590 liradan haftayı tamamladı.

Borsa kaybettirdi, altın ve döviz fırladı: İşte haftanın yatırım şampiyonu - Resim : 5

FONLARDA LİDERLİK KIYMETLİ MADENLERDE

Yatırım ve emeklilik fonları haftayı artıda kapattı. Hafta genelinde yatırım fonları yüzde 0,45, emeklilik fonları ise yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorileri detaylıca incelendiğinde, haftanın en yüksek getirisini yüzde 1,78 ile kıymetli madenler fonları sağladı.