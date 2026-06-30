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Kaynak: AA

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, mevcut veri merkezinin yerli ve yabancı yatırımcılara uluslararası standartlarda hizmet sunduğu hatırlatıldı. Yeni merkezin ise artan talep ve büyüme projeksiyonu doğrultusunda planlandığı belirtildi.

YÜKSEK KAPASİTE VE DAHA HIZLI ERİŞİM

Açıklamaya göre yeni veri merkezi, yüksek enerji ve soğutma kapasitesine sahip kabinetlerle hizmet verecek. Bu sayede yatırımcılara daha hızlı ve güvenli piyasa erişimi sağlanacak.

LİKİDİTE VE İŞLEM HACMİNE KATKI BEKLENİYOR

Borsa İstanbul, kapasite artışının daha fazla piyasa katılımcısının sisteme dahil olmasını sağlayacağını, bunun da işlem hacimlerini artırarak likiditeye ve piyasa kalitesine olumlu katkı sunacağını ifade etti.

PİYASALARDA ALTYAPI YATIRIMI VURGUSU

Yeni veri merkeziyle birlikte Borsa İstanbul’un teknoloji altyapısını güçlendirmeyi hedeflediği, uzun vadede ise piyasaların sürdürülebilir büyümesine destek sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.