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Kaynak: AA

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 36,87 puanlık artışla 14.220,08 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı.

Dün satış baskısının etkili olduğu piyasada endeks, günü yüzde 0,64 düşüşle 14.183,21 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE MADENCİLİK ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik oldu. En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 0,40 ile ulaştırma olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılması beklenen görüşmelere ilişkin haber akışı, risk iştahını artırdı. Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi de piyasalarda olumlu fiyatlamaları destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla görüşme sürecine dair beklentilerin güçlenmesi, küresel borsalarda pozitif görünümü destekledi.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve dış ticaret verilerinin, yurt dışında ise Almanya enflasyon ve işsizlik verileri ile ABD JOLTS açık iş sayısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

TEKNİK SEVİYELER KRİTİK

Teknik görünümde BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.