Son dönemde Koç, Sabancı, Yıldız, Borusan, Ciner ve Eren Holding gibi Türkiye'nin öncü gruplarının Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik üretim, satın alma ve yatırım ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Enerji, kimya, çimento ve metal sanayisindeki dev adımların ardından, bu küresel yatırım zincirine şimdi de kompozit sektörü dahil oldu.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; İzmir merkezli köklü Yücel Group iştiraklerinden Fibrosan, ABD pazarındaki varlığını daha da güçlendirmek adına Michigan eyaletinde dev bir üretime imza atıyor. Projenin müjdesi ise bizzat Michigan Valisi Gretchen Whitmer tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İLK ETAP BÜTÇESİ: 16,8 MİLYON DOLAR

Detroit ile Chicago arasında stratejik bir konuma sahip olan Cassopolis bölgesinde inşa edilecek yeni tesis, doğrudan fiberglas üretimine odaklanacak. Vali Whitmer'ın kamuoyu ile paylaştığı detaylara göre, bu dev yatırımın ilk aşaması 16,8 milyon dolarlık (bugünkü kurla yaklaşık 800 milyon TL) bir bütçeyle hayata geçirilecek. Bu stratejik hamlenin temel amacı ise Kuzey Amerika pazarında hızla büyüyen karavan sektörünün taleplerini karşılamak ve bölgedeki müşterilere yerinde, çok daha hızlı ve rekabetçi çözümler sunabilmek olarak açıklandı.

"20 YILLIK STRATEJİK BİR YOLCULUĞUN MEYVESİ"

Yatırıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Fibrosan CEO'su Erim Yücel, bu dev adımın anlık bir kararla alınmadığının altını çizdi. Amerika pazarına giriş serüvenlerini sabırla örülmüş bir süreç olarak nitelendiren Yücel, durumu şu sözlerle özetledi:

"Bugün attığımız bu temel, yirmi yılı aşkın süredir devam eden istikrarlı bir yolculuğun sonucudur. Yıllar boyunca teknolojiye, insan kaynağımıza ve kapasite artışına yatırım yaparken, pazarın dinamiklerini öğrenip müşterilerimizin güvenini adım adım kazandık. Cassopolis'teki temel atma töreni bizim için bir varış noktası değil, sadece yepyeni bir dönemin başlangıcıdır. Üretimi hedef kitlemize yaklaştırmaktan, bu toplulukta yeni fırsatlar yaratmaktan ve Kuzey Amerika'da kalıcı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekten büyük gurur duyuyoruz."

KÜRESEL ÇAPTA DEV BİR ÜRETİM HACMİ

Bu yatırımın arkasındaki Yücel Grup'un hikayesi ise 1949 yılında Haydar Yücel'in fiberglasın tekne ve otomotiv endüstrisindeki devasa potansiyelini keşfetmesine dayanıyor. 50'ler ve 60'lı yıllarda inşaat ile makine ekipmanları pazarında derin bir tecrübe kazanan grup, 1983 yılında kurulan Fibrosan ile doğrudan üretim safhasına geçti.

Bugün İzmir'den dünyaya açılan Fibrosan, ulaştığı küresel büyüklükle dikkat çekiyor. Şirket günümüzde 6 farklı kıtada aktif pazar varlığına sahip. Dünya genelinde konumlanmış 8 üretim merkezi ve küresel çapta hizmet veren 28 ofisi bulunan marka, alanında uzman 400'ü aşkın çalışanıyla yıllık tam 25 milyon metrekarelik üretim hacmine ulaşarak sektöründeki öncü konumunu pekiştiriyor.