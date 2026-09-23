Kaynak: Diğer

Borsa İstanbul'un düzenli olarak gerçekleştirdiği endeks ve pazar değişiklikleri bu kez emsalsiz bir kapsamda hayata geçirildi. BİST 100 endeksindeki tam 27 şirketin değişmesi, endeks tarihinin en büyük dönemsel revizyonu olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul kaynaklarına göre bu tarihi revizyonun arkasında pay piyasası prosedürü ve kotasyon yönergesinde yapılan köklü değişiklikler yatıyor. Alınan kararla birlikte yıldız ve ana pazar hesaplamalarına ilk kez "volatilite" (oynaklık) kriteri getirilirken, kotasyon yönergesindeki asgari piyasa değeri şartları da iki katına yükseltildi.

OYNAKLIK GÖSTEREN HİSSELER ENDEKS DIŞINDA KALACAK

1 Ekim-31 Aralık dönemini kapsayacak yeni pazar dağılımına göre yıldız pazarda 149, ana pazarda 396 ve alt pazarda 49 şirket hissesi işlem görecek. Bu değişimin en önemli tetikleyicisi olan "volatilite" kuralı, Pay Piyasası Yönergesi’ne eklenen "En yüksek oynaklık diliminde yer almamak" maddesiyle devreye girdi.

Buna göre, hisse fiyatlarında endeks sonlarında suni ve sert hareketler (aşırı dalgalanma) sergileyen şirketlerin yıldız pazardaki konumları risk altına girecek. Uzmanlar, yatırım fonlarının geçmişte getirilerini artırmak amacıyla bazı hisseleri aniden yükselttiği işlemlerin artık pazardan düşme yaptırımıyla karşılaşacağına dikkat çekiyor.

PAZAR KRİTERLERİ İKİYE KATLANDI

Yeni dönemle birlikte şirketlerin pazarlarda tutunabilmesi için gerekli asgari halka arz piyasa değeri şartları da zorlaştırıldı. Daha önce yıldız pazar için 2 milyar TL olan sınır 4 milyar TL'ye, ana pazar için 500 milyon TL olan sınır 1 milyar TL'ye, alt pazar için ise 200 milyon TL olan sınır 400 milyon TL'ye çıkarıldı.

ENDEKSLERDE BÜYÜK TEMİZLİK

Yapılan kriter güncellemelerinin ardından BİST 30’da 1, BİST 50’de 6 ve BİST 100’de tam 27 şirket endeksten çıkarıldı. BİST 100'den çıkarılan ve toplam piyasa değeri 1.3 trilyon lirayı bulan 27 şirketin 26'sı aynı zamanda yıldız pazardan da düştü. Piyasa değeri 536 milyar lira olan Destek Finans Faktoring ve 126.3 milyar lira olan Katılımevim de yıldız pazardan çıkarılan dev şirketler arasında yer aldı. BİST 30 endeksine ise Destek Finans'ın yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.

BİST 100 endeksine veda eden bazı şirketler şunlar oldu:

Batıçim, Dap Gayrimenkul, Destek Finans, Europower, Gesan, Galatasaray, Katılımevim, Mia Teknoloji, Pasifik GMYO, Quagranit ve Şekerbank.

Endekse yeni katılanlar arasında ise; Anadolu Grubu Holding, Akçansa, Aygaz, Eczacıbaşı Yatırım, Karsan, Rönesans Gayrimenkul, Tab Gıda ve Türk Traktör gibi önemli şirketler bulunuyor.

MANİPÜLASYON OPERASYONLARINDA İKİNCİ DALGA

Öte yandan, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik hukuki süreç de hızlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tespitleri doğrultusunda Katılımevim (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarında piyasa dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik yeni bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul ve Aydın merkezli eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 60'a ulaşırken, bunlardan 4'ü tutuklandı. Bakan Gürlek, sürecin sadece manipülatif işlemlerle değil, malvarlıklarının dondurulması ve mali bağlantıların çözülmesiyle de çok yönlü olarak yürütüldüğünü vurguladı.