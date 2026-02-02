Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 1,67 oranında düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran finansal kiralama faktoring yüzde 2,62 ile öne çıkarken, en çok kaybettiren madencilik sektörü oldu ve yüzde 7,49 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda ise satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'de hükümetin kısmi kapanmasının yarattığı belirsizlik, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve nakde yönelmesi nedeniyle varlık fiyatlarında geri çekilme gözlendi. Bu gelişmeler haftanın açılışında risk iştahını olumsuz etkiledi.Piyasa uzmanları, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD JOLTS açık iş sayısı istatistiğinin yakından izleneceğini vurguladı.

Teknik analizde BIST 100 için 13.500 ve 13.400 seviyeleri güçlü destek, 13.700 ile 13.800 puan bandı ise önemli direnç bölgeleri olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Katılımcı ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 4,21 artacağını öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, aralıkta yüzde 30,89 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 29,86'ya gerileyecek. Ekonomistlerin 2026 yılı sonu için enflasyon beklentisi ortalaması ise ocak itibarıyla yüzde 23,73 olarak hesaplandı.