Borsa İstanbul, haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Cuma günü 13.838,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,73 düşüşle 13.598,39 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 260,17 puan ve yüzde 1,88 kayıpla 13.578,12 puana geriledi. Günün ilk yarısında endeks en düşük 13.393,80 puanı, en yüksek 13.598,39 puanı gördü.

Sektör endeksleri arasında teknoloji yüzde 0,66, sanayi yüzde 2,45, hizmetler yüzde 1,32 ve mali endeks yüzde 1,19 değer kaybetti.BIST 100’e dahil hisselerden 21’i yükselirken 78’i düştü. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Altın İşletmeleri oldu.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 2,8 düşüşle 4 bin 714 dolardan işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 5,2 azalışla 67 dolardan alıcı buluyor.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda gösterge tahvilin (14 Temmuz 2027 vadeli) basit getirisi yüzde 32,05, bileşik getirisi yüzde 34,62 seviyesinde gerçekleşti.Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1860, sterlin/dolar paritesi 1,3708 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde seyrediyor.