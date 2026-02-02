Cuma günü alıcılı bir görünüm sergileyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,05'lik artışla 13.838,29 puan seviyesinde tarihi zirvesini yenileyerek günü tamamlamıştı.

Bugün açılışta ise endeks, önceki kapanışa kıyasla 239,90 puan ve yüzde 1,73 değer kaybederek 13.598,39 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,45, holding endeksi ise yüzde 1,24 oranında düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında yalnızca finansal kiralama faktoring yüzde 1 değer kazanırken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 8,1 ile madencilik oldu.Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi kapanmasının yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve nakde yönelmesi nedeniyle varlık fiyatlarında gerileme yaşarken haftaya negatif başladı.

Bugün ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, yurt içi ve yurt dışı imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Almanya perakende satışlar rakamlarının da izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 seviyelerinin direnç, 13.500 ile 13.400 puanların ise destek konumunda bulunduğunu vurguladı.