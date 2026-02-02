Kış aylarında sokakların "buzdan sis"le kaplandığı, dışarıya çıkanın buz kestiği Yakutsk’ta termometreler eksi 80 derecenin altını gördü. Meteorologlara göre meydana gelen bu sıcaklık, son 20 seneyi aşkın sürede ölçülen en düşük değerlerden biri.
Dünyanın en buz gibi başkenti belli oldu: Burada kış hiç bitmiyor
Rusya’nın Doğu Sibirya Bölgesinde yer alan Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’ta termometreler eksi 80 derecenin altını gördü. Dünyanın en soğuk şehrinde nefes almak bile zorlaşıyor.
Ocak ayı, şehrin sene boyunca en soğuk dönemi olarak göze çarparken, dondurucu şartlara alışkın olan bölge halkı bile bu süreçte ısınmak için ekstra önlemler almak zorunda kalıyor.
Yakutsk'ta kış ayları, Rusya standartlarına göre bile son derece sert geçebiliyor. Uzmanların yorumlarına göre, bu aşırı soğuklar ciddi fiziksel riskler barındırıyor.
Bir bölge sakini, iki eşarp, kalın katmanlı eldivenler, şapka ve başlık takarak soğukla baş etmenin tek yolunun uyum sağlamak olduğunu ifade etti. Soğukla savaşılmayacağını söyleyen bölge sakini, “Ya ona göre giyinir ve uyum sağlarsınız ya da acı çekersiniz" sözlerini sarf etti.
Yerel bir pazarda donmuş balık satan bir başka bölge sakini ise soğuktan korunmanın temel kuralının katmanlı giyinmek olduğunu ifade etti.
Şehir, kış aylarında "buz sisi" olarak isimlendirilen yoğun bir tabakayla kaplanıyor. Yakutsk'taki Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre bu doğa olayı, havanın evlerden, insanlardan ve araçlardan çıkan sıcak havanın yükselmesine izin vermeyecek kadar soğuk olduğu zamanlarda oluşuyor.
Üniversite, yeni gelen öğrenciler için hazırladığı bilgilendirme yazısında, "Sıcaklığın eksi 40 derecenin altına düştüğü kış aylarında sokakta yürümek iyi bir fikir değildir" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın doğusunda bulunan ve dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Yakutsk şehrinde termometre bu hafta eksi 45 dereceyi görürken yaşam tüm zorluklarına rağmen devam ediyor.