Borsa İstanbul, haftaya satış ağırlıklı bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında belirgin bir düşüş eğilimi göstererek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 260,17 puan ve yüzde 1,88 değer kaybıyla 13.578,12 puana indi.Toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 3,41’lik kayıpla dikkat çekerken, holding endeksi sınırlı da olsa yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektörler bazında en iyi performansı yüzde 0,23 yükselişle menkul kıymet yatırım ortaklıkları gösterirken, en fazla kaybı ise yüzde 5,70 ile madencilik sektörü yaşadı.Küresel piyasalarda ise negatif hava hakim. ABD’de hükümetin kısmi kapanmasının yarattığı belirsizlik, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve nakde yönelmesiyle varlık fiyatlarında geri çekilme görüldü; bu durum haftanın açılışını olumsuz etkiledi

Analistler, öğleden sonra ABD’de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 seviyeleri destek, 13.700 ile 13.800 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.