Borsa İstanbul'da (BIST 100) dünkü satış dalgasının ardından bugün sınırlı bir toparlanma çabası hakim. Endeks, açılış seansında önceki kapanışa göre 66,82 puan artış gösterdi. Ancak küresel piyasalardan gelen sinyaller, temkinli duruşun sürdüğünü kanıtlıyor.

SEKTÖRLERDE SON DURUM: MADENCİLİK ÖNDE

Açılışın ardından sektör bazlı hareketlerde bankacılık ve holding endeksleri lokomotif görevini üstlendi:

Bankacılık Endeksi: Yüzde 0,91 artış

Holding Endeksi: Yüzde 0,50 artış

Günün Yıldızı: Yüzde 1,42 kazançla madencilik sektörü.

Tek Kaybeden: Yüzde 1,65 düşüşle finansal kiralama ve faktoring.

Küresel Kabus: ABD-İsrail-İran Savaşı ve Petrol

Piyasaların ana gündem maddesi Orta Doğu’daki gerilim olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerine dair çelişkili mesajlar, petrol fiyatlarını diri tutarken bu durum küresel enflasyonu körüklüyor.

Trump-Şi Cinping Zirvesi Umudu: ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin lideri Şi Cinping ile yapacağı görüşmede İran krizine dair olumlu bir adım atılabileceği beklentisi, risk iştahını bir nebze de olsa destekliyor.





