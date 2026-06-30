Altında kritik tahmin: Ünlü ekonomist rakam verdi, “perşembeye dikkat” dedi

Altın ve gümüş piyasasında satış baskısının sürdüğünü ve hem temel hem de teknik açıdan şu an en zayıf halkanın bu taraf olduğunu dile getiren Eryılmaz, güçlü dolar endeksine rağmen değerli metallerin gereğinden fazla baskılandığını savundu.

Hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verilerinin piyasaların yönünü tayin edeceğini vurgulayan Eryılmaz, perşembe gününe dikkat çekerek şunları kaydetti: