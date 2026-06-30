Küresel piyasalardaki jeopolitik hareketlilik ve iç dinamikler, altın fiyatları ile Borsa İstanbul üzerindeki baskısını artırıyor. Piyasadaki son gelişmeleri mercek altına alan Ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcıların izlemesi gereken stratejileri ve kritik teknik seviyeleri paylaştı.
Altında kritik tahmin: Ünlü ekonomist rakam verdi, “perşembeye dikkat” dedi
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin gölgesinde altın fiyatlarındaki düşüş trendi sürerken, Ekonomist Filiz Eryılmaz yatırımcıları Borsa İstanbul'daki düşük işlem hacmine karşı uyardı ve perşembe günü açıklanacak verilere dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Filiz Eryılmaz, Brent petrolde yaklaşık yüzde 2, ham petrolde ise yüzde 2,5 oranında değer kazancı yaşandığını, bu durumun da piyasalardaki tedirginliği canlı tuttuğunu belirtti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin hassas bir zeminde ilerlediğini kaydeden Eryılmaz, Katar'da yapılması beklenen teknik görüşmelerin piyasalar tarafından yakından izlendiğini dile getirdi.
Dünya genelinde sert bir satış dalgasının görülmediğini, ABD borsalarının pozitif, Avrupa piyasalarının ise yatay negatif bir seyir izlediğini aktaran Eryılmaz, Borsa İstanbul'un ise küresel piyasalardan olumsuz anlamda ayrıştığını vurguladı.
İç piyasadaki negatif ayrışmanın nedenlerini sıralayan Eryılmaz; işlem hacminin oldukça düşük kalması, Bank of America'nın devam eden satış baskısı, vade sonu pozisyon ayarlamaları ve MSCI tarafından gelen uyarının endeks üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti.
Teknik açıdan 14.600 puan seviyesinin kritik bir eşik olduğuna değinen Eryılmaz, piyasanın yönü hakkında şu öngörülerde bulundu:
"14.600 üzerinde kabaca 14.850-15.200 yeni hedef haline gelir. Ama ilk etapta rahatlamayı 14.600 üzerinde görürüz. 13.900-14.500 arası benim için hiçbir şey yapmaman gereken bir alan. Ne alacaksın ne de satacaksın."
Geri çekilmelerde 14.050-14.060 bandının çok kritik bir destek oluşturduğunu ifade eden Eryılmaz, bu seviyenin kırılması halinde endeksin 13.850 puana kadar gerileyebileceğini aktardı. Ana savunma hattının 13.570 seviyesi olduğunu belirten ekonomist, bu seviyenin altındaki günlük kapanışların kısa vadeli teknik görünümü bozacağını söyledi. Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların bu süreçte nakit oranını artırması, kaldıraçlı işlemlerden uzak durması ve zayıf hisselerdeki pozisyonlarını azaltması gerektiğinin altını çizdi.
Altın ve gümüş piyasasında satış baskısının sürdüğünü ve hem temel hem de teknik açıdan şu an en zayıf halkanın bu taraf olduğunu dile getiren Eryılmaz, güçlü dolar endeksine rağmen değerli metallerin gereğinden fazla baskılandığını savundu.
Hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verilerinin piyasaların yönünü tayin edeceğini vurgulayan Eryılmaz, perşembe gününe dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Perşembe günü Amerika'dan gelecek veri çok belirleyici olacak. Beklentinin çok üzerinde bir veri altını 4.000 doların altına, gümüşü de 55 doların altına getirebilir. Beklentinin çok altında bir veri Fed'in faiz artırımlarını zorlaştırabilir ve altın ile gümüşe bir miktar nefes aldırabilir."
Gram altın yatırımı olanlar için güncel teknik seviyelere değinen Eryılmaz, fiyatların 6.000 lira altında kalıcılaşması durumunda kısa vadeli yatırımcıların pozisyon azaltabileceğini, 6.060 lira üzerindeki kapanışlarda ise kademeli alımların gündeme gelebileceğini ifade etti.
Uzun vadeli yatırım yapacaklar için kademeli alım stratejisinin en doğru yol olduğunu belirten Eryılmaz, bütçenin yüzde 30'unun mevcut seviyelerden, yüzde 30'unun 5.950-6.000 lira aralığından değerlendirilebileceğini, kalan bakiyenin ise 6.200-6.250 lira seviyelerindeki güçlü yukarı yönlü kırılmalarda kullanılması gerektiğini aktardı.
Son olarak piyasalarda dolaşan siyasi spekülasyonlara da değinen Ekonomist Filiz Eryılmaz, doğruluğu kanıtlanmamış iddiaların piyasayı manipüle etmek amacıyla kasıtlı olarak çıkarılabileceğini ve yatırımcılarda güvensizlik yarattığını belirterek, netleşmeyen söylentilere göre hareket edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
(tgrthaber.com)