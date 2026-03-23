Borsa İstanbul AŞ'den yapılan duyuruyla altın ve gümüşte oynaklığa karşı tedbir alınarak, BIST’te işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ve QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu (GMSTR.F) için alt fiyat limiti artırıldı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında uygulanan %5 oranındaki alt fiyat limiti oranı bugün için 11:00 itibarıyla %10'a çıkarılacak” denildi.

Gümüş için de aynı şekilde “Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan %10 oranındaki alt fiyat limiti oranı bugün için 11:00 itibarıyla %20'ye çıkarılacak” açıklaması yapıldı.

ALTIN.S1, 19 Mart Perşembe piyasa kapanışında 82,05 seviyesinden fiyatlanırken, %5 limitle bugün 77,95’ten işlem görürken, karar sonrası yüzde 7,7 düşüşle 75,8 seviyelerinden işlem görmeye devam etti.

GMSTR.F de yüzde 8,5 ekside 613,5 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'TA DA SÖZLEŞMELERDE ALT FİYAT LİMİTİ ORANLARI YÜKSELTİLMİŞTİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören kıymetli metal vadeli sözleşmelerinin alt fiyat limiti oranları yüzde 20'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul AŞ'nin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda "VİOP'ta işlem gören dolar/ons altın, TL/gram altın, dolar/ons gümüş, dolar/ons platin ve dolar/ons paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları jeopolitik risklerle gelen baskı nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Altının ons fiyatı saat 12.12 itibari ile 4 bin 261 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki düşüş böylece 24 saatte yüzde 5,21’i buldu. Ayrıca Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 6,83 değer kaybı ile 6 bin 530 liradan satılıyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Öte yandan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 2,35 değer kaybı ile 12 bin 754 puanda bulunuyor.