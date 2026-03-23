Perşembe gününü satış ağırlıklı geçiren endeks, günü yüzde 0,51 değer kaybıyla 13.047,72 puanda noktalamıştı.Bugün açılışta BIST 100, önceki kapanışa kıyasla 194,67 puan ve yüzde 1,49 gerileyerek 12.853,05 seviyesine çekildi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi ise yüzde 1,29 düşüş gösterdi.Sektör endeksleri arasında tek kazanan yüzde 0,08 artışla finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 5,26 ile madencilik sektörü oldu.Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimindeki sert söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik riskler nedeniyle haftaya satış dalgasıyla girdi.Orta Doğu'daki tansiyonun tırmanması, küresel ekonomi için riskleri artırırken birçok varlıkta satış baskısı güçleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risk algısını iyice körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade etti. Teknik olarak BIST 100'de 12.800 ve 12.700 seviyeleri destek, 13.000 ile 13.100 puanlar ise direnç olarak öne çıkıyor.