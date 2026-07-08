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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da haftanın ortasında satıcılı bir tablo hakim. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,46 (211,73 puan) değer kaybederek 14.285,65 puana çekildi. Piyasadaki toplam işlem hacmi ise 113,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında ana sektör endekslerindeki gerileme dikkat çekerken, negatif havadan tek sıyrılan sektör sigorta oldu. En çok kaybeden sektör yüzde 3,53 ile ulaştırma olurken bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi ise yüzde 1,64 oranında geriledi.

Yüzde 0,28'lik sınırlı yükselişle sigorta endeksi günün tek kazandıranı oldu.

PİYASALARIN ODAĞINDAKİ KÜRESEL VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Borsa İstanbul'daki baskıda küresel piyasalardaki negatif hava ve jeopolitik riskler belirleyici oluyor:

Bölgede artan tansiyonun küresel enflasyon ve merkez bankalarının faiz kararları üzerindeki olası etkileri piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.

Küresel yatırımcıların gözü kulağı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı son toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

Devam eden 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek jeopolitik mesajlar da yakından takip ediliyor.

GÜNÜN İKİNCİ YARISI VE TEKNİK SEVİYELER

Günün geri kalanında yurt dışı takviminde Fed tutanaklarının yanı sıra ABD toptan eşya stokları verisi izlenecek.

Analistlerin BIST 100 endeksi için dikkat çektiği kritik teknik seviyeler ise şu şekilde;

Destek Konumları: 14.200 ve 14.100 puan

Direnç Konumları: 14.300 ve 14.400 puan