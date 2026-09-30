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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 düşüşle 12.206,89 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamlamıştı.

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 83,69 puan azalarak 12.206,89 puana geriledi.

BANKACILIK YATAY, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile spor oldu. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 8,09 kayıpla en fazla gerileyen sektör olarak öne çıktı.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.