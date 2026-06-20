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İstanbul'un Silivri ilçesinde hareketli bir cumartesi sabahı yaşandı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen adli süreçlerin ardından, bugün gözler Silivri Belediye Meclisi'ne çevrildi.

İstanbul Valiliği'nin duyurduğu takvim doğrultusunda, Silivri İlçe Belediye Meclisi saat 10.00'da toplanarak oy verme işlemine başladı. Yeni başkanvekilini belirleyen oylamada, meclis üyelerinin parti dağılımı kritik bir önem taşıdı.

Başkanvekili seçimi için CHP'nin adayı Yalçın Ekici olurken seçimde AKP grubu aday çıkarmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı.

NE OLMUŞTU?

Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan iddialar kapsamındaki soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen isimler için karar açıklanmış, Bora Balcıoğlu ile birlikte çok sayıda kişinin tutuklanmasına, bazı isimlerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Tutuklama kararının hemen ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, Balcıoğlu'nun hakkındaki "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" iddialarını içeren dosya nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunun ardından İstanbul Valiliği de devreye girerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Silivri İlçe Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanmasını kararlaştırmıştı.