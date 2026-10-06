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Kaynak: Haber Merkezi

Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Teklifin bir sonraki aşamada TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde Booking, Expedia ve Airbnb gibi platformların Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik yeni kurallar uygulanacak.

2 YILLIK İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU

Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından 2 yıl süreli izin belgesi alması gerekecek. Belge bedeli 5 milyon lira olacak ve bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Platformlardan ayrıca Türkiye'de temsilci ataması, UETS adresi bildirmesi, dijital hizmet vergisi mükellefiyeti ve vergi borcunun bulunmaması gibi şartlar aranacak.

KOMİSYONA YÜZDE 17 SINIRI

Yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda platformların alabileceği komisyona yüzde 17 üst sınır getirilmesi öngörülüyor. Platformların ayrıca vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi ve turizm payı ödemesi gerekecek.

Dijital platformlardan yapılan konaklama rezervasyonlarında KDV ve stopajı beyan etme ve ödeme yükümlülüğü ise hizmeti sunan otelde olacak.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM

Düzenlemeyle platformların doğrudan satış yapabileceği alanlar da sınırlandırılacak. Platformlar yalnızca turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışı yapabilecek.

Yükümlülüklere aykırı hareket eden platformlara idari para cezası ve erişim engeli uygulanabilecek. Teklifin Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşması halinde düzenlemenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.