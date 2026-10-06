Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira

Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira

Bolu’da yağışların ardından ormanlarda kendiliğinden yetişen ürün vatandaşların geçim kapısına dönüştü. Sabahın erken saatlerinde kova kova toplanarak pazara getirilen ürünün kilosu 500-600 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 1

YAĞMURLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI
Bolu’da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda kanlıca mantarları görülmeye başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde ormanların yolunu tutuyor.

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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 2

KOVA KOVA TOPLUYORLAR
Doğal olarak yetişen mantarların peşine düşen vatandaşlar, buldukları kanlıcaları tek tek toplayarak kovalarını dolduruyor. Ancak sezonun henüz başında olması nedeniyle mantara ulaşmak kolay olmuyor.

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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 3

KİLOSU 600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Sezonun yeni başlaması ve ürünün henüz her yerde bulunamaması fiyatlara da yansıdı. Kanlıca mantarının kilogramı pazarda 500 ile 600 lira arasında değişiyor.

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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 4

“SABAH NAMAZINA KALKIP ORMANA GİDİYORUZ”
Topladığı mantarları pazarda satan Aliye Şener, sabahın ilk saatlerinde yola çıktıklarını belirterek, “Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz” dedi.

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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 5

EN FAZLA İLGİ KANLICAYA
Ormanlarda kanlıcanın yanı sıra tellice ve kayışkıran mantarlarının da yetiştiğini söyleyen Şener, vatandaşların en fazla kanlıca mantarını tercih ettiğini ifade etti.

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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 6

BULMASI DA TOPLAMASI DA ZOR
Mantar sezonunun henüz yeni başladığına dikkat çeken Şener, kanlıcanın her noktada bulunmadığını ve toplamasının zor olduğunu söyledi. Yağışların ardından ürün miktarının artması bekleniyor.

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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 7

ORMANIN ÜRÜNÜ GELİR KAPISI OLDU
Doğadan toplanan kanlıca mantarları, vatandaşlara sezonluk gelir imkânı da sağlıyor. Ormandan kovalarla çıkarılan mantarlar, pazarda kilogramı 500-600 liradan alıcı bekliyor.

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Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira - Resim: 8
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