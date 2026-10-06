YAĞMURLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI
Bolu’da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda kanlıca mantarları görülmeye başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde ormanların yolunu tutuyor.
Ormandan topluyor, pazarda paraya çeviriyor: Kilosu 600 lira
Bolu’da yağışların ardından ormanlarda kendiliğinden yetişen ürün vatandaşların geçim kapısına dönüştü. Sabahın erken saatlerinde kova kova toplanarak pazara getirilen ürünün kilosu 500-600 liradan alıcı buluyor.Kaynak: İHA
YAĞMURLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI
KOVA KOVA TOPLUYORLAR
Doğal olarak yetişen mantarların peşine düşen vatandaşlar, buldukları kanlıcaları tek tek toplayarak kovalarını dolduruyor. Ancak sezonun henüz başında olması nedeniyle mantara ulaşmak kolay olmuyor.
KİLOSU 600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Sezonun yeni başlaması ve ürünün henüz her yerde bulunamaması fiyatlara da yansıdı. Kanlıca mantarının kilogramı pazarda 500 ile 600 lira arasında değişiyor.
“SABAH NAMAZINA KALKIP ORMANA GİDİYORUZ”
Topladığı mantarları pazarda satan Aliye Şener, sabahın ilk saatlerinde yola çıktıklarını belirterek, “Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz” dedi.
EN FAZLA İLGİ KANLICAYA
Ormanlarda kanlıcanın yanı sıra tellice ve kayışkıran mantarlarının da yetiştiğini söyleyen Şener, vatandaşların en fazla kanlıca mantarını tercih ettiğini ifade etti.
BULMASI DA TOPLAMASI DA ZOR
Mantar sezonunun henüz yeni başladığına dikkat çeken Şener, kanlıcanın her noktada bulunmadığını ve toplamasının zor olduğunu söyledi. Yağışların ardından ürün miktarının artması bekleniyor.
ORMANIN ÜRÜNÜ GELİR KAPISI OLDU
Doğadan toplanan kanlıca mantarları, vatandaşlara sezonluk gelir imkânı da sağlıyor. Ormandan kovalarla çıkarılan mantarlar, pazarda kilogramı 500-600 liradan alıcı bekliyor.