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Kaynak: ANKA

6-16 Ekim Mimarlık Haftası etkinlikleri doğrultusunda hazırlanan sergi; Deniz Güner, Ela Çil, Süleyman Burçak Çıkıkçı ve Deniz Naz Sipahioğlu tarafından kuratörlüğü üstlenilerek Kuşadası Belediyesi desteğiyle açıldı. Sergi, Mimar Nafi Çil’in 1973-1996 yılları arasında Kuşadası, Söke ve Aydın merkez ölçeğinde tasarladığı çalışmaları odağına alıyor.

ÇİZİMLERDEN BİNALARA UZANAN MİMARİ MİRAS

Kariyeri boyunca 140 farklı tasarıma imza atan Nafi Çil'in, Kuşadası için hazırladığı 31 projeden 17'si kentin fiziki yapısında yer buldu. Otellerden konutlara, anıtlardan kamu alanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan sergide; projelerin çizim aşamalarından günümüzdeki uygulamalarına uzanan tarihi belgeler ve fotoğraflar bir arada sergileniyor.

16 EKİM'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Kent içi mimari kimliği ve yapılaşma geçmişini inceleme olanağı sağlayan sergi, 16 Ekim tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.