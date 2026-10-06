Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış

Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış

Lukoil’in yaklaşık 20 milyar dolarlık uluslararası varlık satışında Türkiye de sürecin içinde. 390 akaryakıt istasyonunun yanı sıra depolama, dolum ve lojistik altyapının yeni sahibinin kim olacağı, ABD ve Türkiye’deki onay süreçleriyle birlikte şekillenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 1

Patronlar Dünyası’ndan Deniz Dallı’nın yazısına göre Rus enerji şirketi Lukoil’in yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki yurtdışı varlıklarının satışı Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 2

Reuters’ın The New York Times’a dayandırdığı habere göre satış sürecine ABD’li milyarder Todd Boehly’nin öncülük ettiği, Körfez sermayesinin de bulunduğu yeni bir grup dahil oldu.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 3

Grup, Lukoil’in daha önce anlaşmaya vardığı Carlyle’a rakip konumda.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Eylül’de Kremlin’de Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmede Lukoil’in yurtdışı varlıklarının satışını gündeme getirdiği belirtiliyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 5

Yaklaşık 20 milyar dolarlık pakette petrol ve doğal gaz sahaları, rafineriler, terminaller ve farklı ülkelerdeki akaryakıt istasyonları bulunuyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 6

Lukoil, 2008’de Akpet’in yüzde 100’ünü 555 milyon dolara satın aldı. Şirketin o tarihteki açıklamasına göre Akpet’in 693 istasyonla bayilik anlaşması bulunuyordu.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 7

Satın alma kapsamında petrol ürünleri terminalleri, depolama tesisleri ve madeni yağ üretim altyapısı da yer aldı.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 8

Bugün Lukoil Türkiye’nin internet sitesindeki istasyon aramasında 390 nokta bulunuyor. Ancak bu rakamın tamamı Lukoil mülkiyetindeki taşınmazları ifade etmiyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 9

İstasyonların önemli bölümü bayilik modeliyle faaliyet gösterdiği için Türkiye operasyonunun değeri, gayrimenkullerden çok dağıtım ve marka ağı üzerinden değerlendiriliyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 10

EPDK verilerine dayanan Temmuz 2026 rakamlarına göre Akpet Akaryakıt, 387 istasyonla yaklaşık 243 bin 511 ton yurtiçi akaryakıt satışı gerçekleştirdi ve yüzde 1,32 pazar payına ulaştı.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 11

Şirketin operasyonları da devam ediyor. Akpet Gaz, eylül ayında Türkiye genelindeki istasyon ve müşteri tesislerine yönelik LPG sistemleri için yeni ihale açtı.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 12

Lukoil Türkiye’nin kayıtlarında İzmit, Samsun, Kırıkkale, Mersin ve Aliağa’daki depolama ve dolum tesisleri de yer alıyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 13

Dolayısıyla satışın Türkiye ayağında yalnızca 390 istasyonun değil; Akpet Akaryakıt, Akpet Gaz, Lukoil İstasyon İşletmeciliği, bayi ağı ve lojistik altyapının geleceği de önem taşıyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 14

Lukoil, 29 Ocak 2026’da LUKOIL International GmbH’nin satışı için Carlyle ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 15

Ancak şirket, anlaşmanın münhasır olmadığını ve diğer potansiyel alıcılarla görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 16

Bu nedenle Todd Boehly liderliğindeki grubun sürece dahil olması Carlyle anlaşmasıyla çelişmiyor. Satışın önündeki önemli tarihlerden biri 22 Ekim 2026.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 17

OFAC’ın 18 Eylül’de güncellediği düzenlemeye göre bu tarihe kadar LUKOIL International GmbH ve bağlı şirketlerinin satışı için görüşme yapılmasına ve şarta bağlı sözleşme imzalanmasına izin veriliyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 18

Ancak fiili satış, varlık devri veya şirket kontrolünün değiştirilmesi için ayrıca OFAC onayı gerekiyor. Satış bedelinin de yaptırımlar kaldırılıncaya kadar ABD yargı alanındaki bloke bir hesapta tutulması öngörülüyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 19

Türkiye tarafında ise EPDK ve Rekabet Kurumu sürecin önemli kurumları arasında bulunuyor. Akaryakıt sektöründeki lisanslı şirket yapılarındaki değişiklikler enerji mevzuatı kapsamında değerlendirilirken, Rekabet Kurumu devirlerin pazar üzerindeki etkisini inceliyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 20

BP’nin Türkiye operasyonlarının Petrol Ofisi’ne satışında Kurul, yaklaşık 12 bin 500 istasyonu koordinatları ve satış miktarlarıyla değerlendirerek yerel pazarlardaki yoğunlaşmayı incelemiş ve işleme taahhütlerle izin vermişti.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 21

Bu nedenle Lukoil Türkiye operasyonunun yeni sahibinin kim olacağı yalnızca Moskova ve Washington arasındaki görüşmelere bağlı olmayabilir.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 22

Alıcının Türkiye’deki mevcut yatırımları ve pazar payı da sürecin sonucunu etkileyebilecek başlıklar arasında.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 23

Kamuya açık kaynaklarda şu an Türkiye operasyonunun yeni sahibini kesinleştiren ayrı bir işlem bulunmuyor.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 24

Bu nedenle herhangi bir Türk şirketini belge olmadan potansiyel alıcı olarak göstermek mümkün değil.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 25

Buna karşın Akpet Akaryakıt, Akpet Gaz ve Lukoil İstasyon İşletmeciliğinin küresel satış paketindeki konumu, 390 istasyonun işletme yapısı, depolama ve dolum tesislerinin mülkiyeti ve Türkiye operasyonunun küresel paketle birlikte mi yoksa ayrı mı satılacağı henüz yanıt bekleyen sorular arasında.

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Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış - Resim: 26

2008’de 555 milyon dolarlık satın almayla Lukoil’in kontrolüne geçen Akpet’in bundan sonraki sahibi de Türkiye açısından satış sürecinin en önemli başlıklarından biri olacak.

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