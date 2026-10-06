Patronlar Dünyası’ndan Deniz Dallı’nın yazısına göre Rus enerji şirketi Lukoil’in yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki yurtdışı varlıklarının satışı Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.
Türkiye’deki 390 petrol istasyonunun kaderi değişiyor: 20 milyar dolarlık satış
Lukoil’in yaklaşık 20 milyar dolarlık uluslararası varlık satışında Türkiye de sürecin içinde. 390 akaryakıt istasyonunun yanı sıra depolama, dolum ve lojistik altyapının yeni sahibinin kim olacağı, ABD ve Türkiye’deki onay süreçleriyle birlikte şekillenecek.Kaynak: Haber Merkezi
Reuters’ın The New York Times’a dayandırdığı habere göre satış sürecine ABD’li milyarder Todd Boehly’nin öncülük ettiği, Körfez sermayesinin de bulunduğu yeni bir grup dahil oldu.
Grup, Lukoil’in daha önce anlaşmaya vardığı Carlyle’a rakip konumda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Eylül’de Kremlin’de Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmede Lukoil’in yurtdışı varlıklarının satışını gündeme getirdiği belirtiliyor.
Yaklaşık 20 milyar dolarlık pakette petrol ve doğal gaz sahaları, rafineriler, terminaller ve farklı ülkelerdeki akaryakıt istasyonları bulunuyor.
Lukoil, 2008’de Akpet’in yüzde 100’ünü 555 milyon dolara satın aldı. Şirketin o tarihteki açıklamasına göre Akpet’in 693 istasyonla bayilik anlaşması bulunuyordu.
Satın alma kapsamında petrol ürünleri terminalleri, depolama tesisleri ve madeni yağ üretim altyapısı da yer aldı.
Bugün Lukoil Türkiye’nin internet sitesindeki istasyon aramasında 390 nokta bulunuyor. Ancak bu rakamın tamamı Lukoil mülkiyetindeki taşınmazları ifade etmiyor.
İstasyonların önemli bölümü bayilik modeliyle faaliyet gösterdiği için Türkiye operasyonunun değeri, gayrimenkullerden çok dağıtım ve marka ağı üzerinden değerlendiriliyor.
EPDK verilerine dayanan Temmuz 2026 rakamlarına göre Akpet Akaryakıt, 387 istasyonla yaklaşık 243 bin 511 ton yurtiçi akaryakıt satışı gerçekleştirdi ve yüzde 1,32 pazar payına ulaştı.
Şirketin operasyonları da devam ediyor. Akpet Gaz, eylül ayında Türkiye genelindeki istasyon ve müşteri tesislerine yönelik LPG sistemleri için yeni ihale açtı.
Lukoil Türkiye’nin kayıtlarında İzmit, Samsun, Kırıkkale, Mersin ve Aliağa’daki depolama ve dolum tesisleri de yer alıyor.
Dolayısıyla satışın Türkiye ayağında yalnızca 390 istasyonun değil; Akpet Akaryakıt, Akpet Gaz, Lukoil İstasyon İşletmeciliği, bayi ağı ve lojistik altyapının geleceği de önem taşıyor.
Lukoil, 29 Ocak 2026’da LUKOIL International GmbH’nin satışı için Carlyle ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Ancak şirket, anlaşmanın münhasır olmadığını ve diğer potansiyel alıcılarla görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı.
Bu nedenle Todd Boehly liderliğindeki grubun sürece dahil olması Carlyle anlaşmasıyla çelişmiyor. Satışın önündeki önemli tarihlerden biri 22 Ekim 2026.
OFAC’ın 18 Eylül’de güncellediği düzenlemeye göre bu tarihe kadar LUKOIL International GmbH ve bağlı şirketlerinin satışı için görüşme yapılmasına ve şarta bağlı sözleşme imzalanmasına izin veriliyor.
Ancak fiili satış, varlık devri veya şirket kontrolünün değiştirilmesi için ayrıca OFAC onayı gerekiyor. Satış bedelinin de yaptırımlar kaldırılıncaya kadar ABD yargı alanındaki bloke bir hesapta tutulması öngörülüyor.
Türkiye tarafında ise EPDK ve Rekabet Kurumu sürecin önemli kurumları arasında bulunuyor. Akaryakıt sektöründeki lisanslı şirket yapılarındaki değişiklikler enerji mevzuatı kapsamında değerlendirilirken, Rekabet Kurumu devirlerin pazar üzerindeki etkisini inceliyor.
BP’nin Türkiye operasyonlarının Petrol Ofisi’ne satışında Kurul, yaklaşık 12 bin 500 istasyonu koordinatları ve satış miktarlarıyla değerlendirerek yerel pazarlardaki yoğunlaşmayı incelemiş ve işleme taahhütlerle izin vermişti.
Bu nedenle Lukoil Türkiye operasyonunun yeni sahibinin kim olacağı yalnızca Moskova ve Washington arasındaki görüşmelere bağlı olmayabilir.
Alıcının Türkiye’deki mevcut yatırımları ve pazar payı da sürecin sonucunu etkileyebilecek başlıklar arasında.
Kamuya açık kaynaklarda şu an Türkiye operasyonunun yeni sahibini kesinleştiren ayrı bir işlem bulunmuyor.
Bu nedenle herhangi bir Türk şirketini belge olmadan potansiyel alıcı olarak göstermek mümkün değil.
Buna karşın Akpet Akaryakıt, Akpet Gaz ve Lukoil İstasyon İşletmeciliğinin küresel satış paketindeki konumu, 390 istasyonun işletme yapısı, depolama ve dolum tesislerinin mülkiyeti ve Türkiye operasyonunun küresel paketle birlikte mi yoksa ayrı mı satılacağı henüz yanıt bekleyen sorular arasında.
2008’de 555 milyon dolarlık satın almayla Lukoil’in kontrolüne geçen Akpet’in bundan sonraki sahibi de Türkiye açısından satış sürecinin en önemli başlıklarından biri olacak.