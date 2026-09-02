Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki yakıt istasyonu önüne bırakılan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde güvenlik şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bomba uzmanları devreye girdi: Valizin içinden çıkan detaylar - Resim : 1

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.

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Bomba uzmanları devreye girdi: Valizin içinden çıkan detaylar - Resim : 3

Patlamanın ardından yapılan incelemede çantanın içinde kadın kıyafetlerinin yer aldığı belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.