Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi Demircikara Mahallesi 1422 Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında bir apartman girişine bırakılan şüpheli çantayı fark eden site yönetimi, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese bomba imha uzmanı polisler sevk edildi. Bomba imha uzmanı polis çalışmasına başlamadan önce ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. Çantada; göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Çantayı kimin bıraktığı araştırılıyor.