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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor’da gündemi sarsan bir transfer yaşandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak TFF 1. Lig Boluspor'da forma giyen Mert Çetin transferini sosyal medya üzerinden duyurdu.

MERT ÇETİN'İN KARİYERİ

1997 doğumlu Mert Çetin, Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra gösterdiği performansla Avrupa’ya transfer oldu ve 2019 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın kadrosuna katıldı. Deneyimli savunmacı, kariyerinin devamında Hellas Verona ve Lecce formalarını da giyerek İtalya’da önemli bir tecrübe kazandı.

Türkiye’ye dönüşünün ardından Kayserispor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Boluspor’da görev yapan milli stoper, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor.