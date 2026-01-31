TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Mert Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

SEZON SONUNA KADAR BOLUSPOR’DA

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan, profesyonel kariyerine Hacettepe’de adım atan savunma oyuncusu, Boluspor ile sezon sonu kadar anlaşma sağladı.

2019 YILINDA ROMA’YA TRANSFER OLMUŞTU

Çetin, 2019 yılında İtalya’nın köklü kulüplerinden AS Roma’ya transfer olarak kariyerinde önemli çıkış yakaladı. İtalya’da Roma, Hellas Verona ve Lecce formalarını giyen Mert Çetin, Kayserispor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da görev yaptı.

Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmişti

Mert Çetin, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giymişti. Kariyerinin parlak döneminde milli takıma da çağrılan Mert Çetin, 2 maçta da forma giydi. Mert Çetin, profesyonel kariyerinde kulüplerde 206 maçta 5 gol attı.