Altın fiyatlarında geçen seneden beri güçlü yükselişin ardından son iki aydır düşüş devam ediyor. Bugün, gram altın tarafında 6200 TL’nin altında rakamlar görüldü.
Altının geleceği seviye belli oldu: Dev banka rakam verdi
Uluslarası kredi derecelendirme kurumu JP Morgan, ons altın için 2026 sonu hedef fiyat tahminlerini değiştirdi. Kurum, son zamanlarda altında zayıflamanın olduğunu belirterek hedef fiyatını düşürdü.Kaynak: Haber Merkezi
YIL SONU HEDEFİ DEĞİŞTİ
Dev kredi derecelendirme kurumu JP Morgan Global Research, altın fiyatlarının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar/ons seviyesine ulaşmasını bekliyor.
Bununla beraber dev bankanın Baz ve Değerli Metaller Araştırma Başkanı Greg Shearer, yatırımcı ilgisinin altında düştüğünü ifade etti.
Shearer, "Altın teknik açıdan bir tür belirsiz bölgede sıkışmış durumda. Fiyatlar yaklaşık 4.340 dolar/ons seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalırken, şimdilik 4.730 dolar/ons seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında sınırlanıyor" yorumu yaptı.
300 DOLARA YAKIN HEDEF FİYAT DÜŞÜRÜLDÜ
JP Morgan Global Research, ons altın için 2026 son çeyrek hedefini 6.300 dolardan 6.000 dolara, 2027 son çeyrek hedefini 6.550 dolardan 6.263 dolara revize etti.