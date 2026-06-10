Yapılan son anket, vatandaşların ekonomi yönetimine duyduğu güven düzeyini gözler önüne serdi.
Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu
GENAR Araştırma son anketinde toplumda ekonomi yönetimine duyulan güven düzeyini araştırdı. Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu.Dilek Taşdemir
"Toplumda ekonomi yönetimine duyulan güven düzeyi" başlığıyla yayımlanan anket sonuçlarına göre halkın genel olarak ekonomi politikalarına ve yönetimine karşı mesafeli ve güvensiz bir tutum sergilediği ortaya çıktı.
Ankete göre genel memnuniyet ve güven ortalaması 2,25 puan ile sınırdaki değerlerin oldukça altında kaldı.
GÜVENMEYENLERİN ORANI YÜZDE 63'Ü AŞTI
Anket sonuçlarında en dikkat çeken unsur, ekonomi yönetimine açıkça güvensizlik belirtenlerin ezici çoğunluğu oldu.
Ankete katılanların yüzde 35,0’i ekonomi yönetimine "Hiç güvenmiyorum" yanıtını vererek en büyük kitleyi oluşturdu.
"Güvenmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.
Bu iki veri yan yana getirildiğinde, toplumun yüzde 63,2’lik bir kesiminin ekonomi yönetimine karşı net bir güvensizlik hissettiği görüldü.
KARARSIZLAR VE GÜVENENLER AZINLIKTA
Ekonomi politikalarından memnun olan veya yanıt vermek istemeyen vatandaşların oranları ise oldukça düşük seviyelerde kaldı.
Ne güveniyorum ne güvenmiyorum (Kararsızlar): Yüzde 15,3
Güveniyorum: Yüzde 19,8
Çok güveniyorum: Yüzde 1,7
Ankette ekonomi yönetimine duyulan güven seviyesi yüzde 21,5'te kaldı
Son ankete göre ekonomi yönetimine pozitif bakanların ("Güveniyorum" ve "Çok güveniyorum" diyenlerin) toplam oranı yalnızca yüzde 21,5 seviyesinde kaldı..
Analistlere göre anket sonuçları, ekonomi yönetiminin toplum genelinde meşruiyet ve kredi kazanmak adına önünde oldukça uzun bir yol olduğunu, ekonomik tablonun vatandaş nezdinde karşılık bulmadığını açıkça ortaya koyuyor.