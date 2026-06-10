Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu

Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu

GENAR Araştırma son anketinde toplumda ekonomi yönetimine duyulan güven düzeyini araştırdı. Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 1

Yapılan son anket, vatandaşların ekonomi yönetimine duyduğu güven düzeyini gözler önüne serdi.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 2

"Toplumda ekonomi yönetimine duyulan güven düzeyi" başlığıyla yayımlanan anket sonuçlarına göre halkın genel olarak ekonomi politikalarına ve yönetimine karşı mesafeli ve güvensiz bir tutum sergilediği ortaya çıktı.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 3

Ankete göre genel memnuniyet ve güven ortalaması 2,25 puan ile sınırdaki değerlerin oldukça altında kaldı.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 4

GÜVENMEYENLERİN ORANI YÜZDE 63'Ü AŞTI

Anket sonuçlarında en dikkat çeken unsur, ekonomi yönetimine açıkça güvensizlik belirtenlerin ezici çoğunluğu oldu.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 5

Ankete katılanların yüzde 35,0’i ekonomi yönetimine "Hiç güvenmiyorum" yanıtını vererek en büyük kitleyi oluşturdu.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 6

"Güvenmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 7

Bu iki veri yan yana getirildiğinde, toplumun yüzde 63,2’lik bir kesiminin ekonomi yönetimine karşı net bir güvensizlik hissettiği görüldü.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 8

KARARSIZLAR VE GÜVENENLER AZINLIKTA

Ekonomi politikalarından memnun olan veya yanıt vermek istemeyen vatandaşların oranları ise oldukça düşük seviyelerde kaldı.

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 9

Ne güveniyorum ne güvenmiyorum (Kararsızlar): Yüzde 15,3

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 10

Güveniyorum: Yüzde 19,8

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 11

Çok güveniyorum: Yüzde 1,7

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 12

Ankette ekonomi yönetimine duyulan güven seviyesi yüzde 21,5'te kaldı

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 13

Son ankete göre ekonomi yönetimine pozitif bakanların ("Güveniyorum" ve "Çok güveniyorum" diyenlerin) toplam oranı yalnızca yüzde 21,5 seviyesinde kaldı..

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Son anket GENAR'dan: Yüzde 63,2’lik sonuç gündem oldu - Resim: 14

Analistlere göre anket sonuçları, ekonomi yönetiminin toplum genelinde meşruiyet ve kredi kazanmak adına önünde oldukça uzun bir yol olduğunu, ekonomik tablonun vatandaş nezdinde karşılık bulmadığını açıkça ortaya koyuyor.

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